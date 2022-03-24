Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
1 час назад

США восстановили 352 исключения из пошлин по товарам из Китая

ТАССТАСС

Соединенные Штаты в среду восстановили 352 исключения сроком до конца нынешнего года из таможенных пошлин в отношении товаров из списка облагаемой пошлинами китайской продукции, который был введен при предыдущем президенте Дональде Трампе. Об этом говорится в письменном заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах.

США восстановили 352 исключения из пошлин по товарам из Китая
Фото: ReutersReuters

"Аппарат представителя США на торговых переговорах сегодня объявил о своем решении восстановить некоторые ранее предоставленные и продленные исключения [из пошлин] для продукции <...> из Китая. Это решение восстанавливает 352 из 549 соответствующих исключений. Восстановленные исключения в отношении товаров будут применяться [задним числом] с 12 октября 2021 года и действовать до 31 декабря 2022 года", - отмечается в документе.

В аппарате торгпреда напомнили, что еще 8 октября 2021 года предложили общественности высказаться по поводу восстановления 549 ранее предоставленных и продленных администрацией Трампа исключений.

Экономика,Дональд Трамп,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители