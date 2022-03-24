Японцы не поняли требования платить за газ рублями

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, комментируя намерение России перевести оплату за поставки газа в рубли, заявил, что в Токио пока не понимают, как это требование будет реализовано на практике, передает «Свободная пресса».
«В настоящее время мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь», — приводит его слова ТАСС.
23 марта президент России Владимир Путин сообщил, что руководство страны приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.