ЦБ прокомментировал информацию о взломе его систем

Банк России опровергает информацию о возможном хакерском взломе каких-либо систем регулятора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что хакерская группировка Anonymous взломала системы Банка России. Хакеры пообещали опубликовать более 35 тыс. файлов, в том числе с секретными данными.
"Банк России опровергает информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем", - сказали в пресс-службе ЦБ.
В начале марта вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов заявлял журналистам, что количество хакерских атак, совершенных на сайты органов государственной власти, выросло в сотни раз за последнее время. Если ранее за сутки сайты сталкивались с единичными атаками, то теперь это число увеличилось до нескольких сотен, причем они стали "скоординированными", указывал Ляпунов.