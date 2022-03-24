ЦБ прокомментировал информацию о взломе его систем

Ранее в социальных сетях появилась информация, что хакерская группировка Anonymous взломала системы Банка России. Хакеры пообещали опубликовать более 35 тыс. файлов, в том числе с секретными данными.

В начале марта вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов заявлял журналистам, что количество хакерских атак, совершенных на сайты органов государственной власти, выросло в сотни раз за последнее время. Если ранее за сутки сайты сталкивались с единичными атаками, то теперь это число увеличилось до нескольких сотен, причем они стали "скоординированными", указывал Ляпунов.