В России могут появиться магазины с фиксированными ценами

В Россию возвращается эпоха продуктовых карточек.
Инициатива по созданию государственных торговых точек с фиксированными ценами может быть направлена в профильный комитет Госдумы от уполномоченного по правам ребёнка республики Татарстан Ирины Волынец.
Обращение с соответствующим запросом чиновница уже направила на имя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, а также в Минпромторг и Минсельхоз.
По словам Волынец, разработать регламент учреждений такого формата для продажи товаров первой необходимости необходимо в самые ближайшие сроки.
С ее точки зрения, только появление торговых точек с фиксированными ценами сможет хоть как-то «обезопасить население» и «предотвратить ритейл» от неоправданного завышения цен, - сообщает «Ura.ru».