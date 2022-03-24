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2 часа назад

В России могут появиться магазины с фиксированными ценами

Русская ПланетаРусская Планетаиещё 1

В России могут появиться магазины с фиксированными ценами
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

В Россию возвращается эпоха продуктовых карточек.

Инициатива по созданию государственных торговых точек с фиксированными ценами может быть направлена в профильный комитет Госдумы от уполномоченного по правам ребёнка республики Татарстан Ирины Волынец.

Обращение с соответствующим запросом чиновница уже направила на имя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, а также в Минпромторг и Минсельхоз.

По словам Волынец, разработать регламент учреждений такого формата для продажи товаров первой необходимости необходимо в самые ближайшие сроки.

С ее точки зрения, только появление торговых точек с фиксированными ценами сможет хоть как-то «обезопасить население» и «предотвратить ритейл» от неоправданного завышения цен, - сообщает «Ura.ru».

Экономика,Ирина Волынец,Андрей Белоусов,Минпромторг,Госдума,Правительство РФ,
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