Болгария отменила выдачу «золотых паспортов»

Парламент Болгарии во втором окончательном чтении поддержал законопроект правительства об отказе от предоставления гражданства состоятельным инвесторам, претендовавшим на получение "золотых паспортов" в обмен на существенные капиталовложения в экономику.

Законопроект ликвидирует процедуру получения гражданства через инвестиции, однако сохраняет возможность получения разрешения на длительное пребывание в стране.