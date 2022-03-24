Болгария отменила выдачу «золотых паспортов»

Парламент Болгарии во втором окончательном чтении поддержал законопроект правительства об отказе от предоставления гражданства состоятельным инвесторам, претендовавшим на получение "золотых паспортов" в обмен на существенные капиталовложения в экономику.
Законопроект ликвидирует процедуру получения гражданства через инвестиции, однако сохраняет возможность получения разрешения на длительное пребывание в стране.
Правило "золотых" виз и паспортов действует в целом ряде стран ЕС. В результате реализации подобного проекта государства ЕС, по данным международных организаций Global Witness и Transparency International, получили за последнее десятилетие только в виде прямых инвестиций более €25 млрд.