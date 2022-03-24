Швейцария заблокировала российские авуары

Швейцария, присоединившаяся к санкциям Евросоюза против России, заблокировала российские авуары на сумму 5,75 млрд франков (более $6,15 млрд по текущему курсу). Об этом заявил в четверг на брифинге в Берне представитель швейцарского Государственного секретариата экономики (SECO) посол Эрвин Боллингер, сообщила швейцарская газета Tribune de Geneve.

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"Уже блокированы 5,75 млрд франков российских авуаров", - приводит издание слова Боллингера.

По его словам, секретариат SECO, призванный следить за соблюдением объявленных правительством Швейцарии санкций, на постоянной основе получает информацию о "лицах из санкционного списка"