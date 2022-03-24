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53 минуты назад

Названы основные риски перехода к оплате за газ в рублях

Лера Букина

«Газпром» может столкнуться с волной судебных разбирательств со стороны европейских контрагентов после решения РФ перейти от евро и долларов к рублям в расчетах за поставки природного газа. Об этом рассказал «Газете.Ru» старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«Я не исключаю, что значительное число покупателей российского газа из стран ЕС обратятся в Стокгольмский Арбитраж с жалобой на данное решение. А это может спровоцировать волну международных разбирательств с «Газпромом» и возможные штрафы за нарушение условий долгосрочных контрактов в будущем», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Кондратьев, в долгосрочных контрактах на поставку российского газа в большинстве случаев прописывается валюта для проведения расчетов. Изменение системы расчетов в одностороннем порядке является существенным изменением условий соглашений. Его европейские покупатели могут воспринять по-разному, указал эксперт.

«С одной стороны, оно может быть представлено как своего рода форс-мажор при намерении сторон контракта его сохранить и продолжить исполнение. С другой, оно может быть расценено как грубое нарушение условий контракта в одностороннем порядке, что может стать формальным основанием даже для его расторжения», — отметил Кондратьев.

Среди преимуществ такой меры – возможность поддерживать курс национальной валюты, подчеркнул он.

«Пусть и искусственным путем, но мировой спрос на российские рубли вырастет», - добавил собеседник.

Ранее 23 марта президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Он подчеркнул, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. ЦБ и кабмин в недельный срок должны определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

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