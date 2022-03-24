Названы основные риски перехода к оплате за газ в рублях

«С одной стороны, оно может быть представлено как своего рода форс-мажор при намерении сторон контракта его сохранить и продолжить исполнение. С другой, оно может быть расценено как грубое нарушение условий контракта в одностороннем порядке, что может стать формальным основанием даже для его расторжения», — отметил Кондратьев.