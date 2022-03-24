В Швейцарии рассказали о судьбе активов россиян

Представитель швейцарского Государственного секретариата по экономике Эрвин Боллинджер заявил, что страна заморозит активы попавших под санкции россиян, но не будет конфисковывать имущество. Об этом сообщает РИА Новости.

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Боллинджер пояснил, что законодательство Швейцарии не предусматривает конфискацию имущества из-за санкций. Он подчеркнул, что в рамках многолетней практики страна лишь блокирует активы.

«Санкции касаются ограничения распоряжаться имуществом, но, с другой стороны, оно остается у лиц, попавших под санкции», - заключил Боллинджер.

Объем российских активов, попавших под санкции в Швейцарии, оценивается более чем в 6,1 миллиарда долларов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Помимо экономических и финансовых санкций, западные страны пообещали конфисковать активы российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.