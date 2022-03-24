В Швейцарии рассказали о судьбе активов россиян

Представитель швейцарского Государственного секретариата по экономике Эрвин Боллинджер заявил, что страна заморозит активы попавших под санкции россиян, но не будет конфисковывать имущество. Об этом сообщает РИА Новости.
Боллинджер пояснил, что законодательство Швейцарии не предусматривает конфискацию имущества из-за санкций. Он подчеркнул, что в рамках многолетней практики страна лишь блокирует активы.
«Санкции касаются ограничения распоряжаться имуществом, но, с другой стороны, оно остается у лиц, попавших под санкции», - заключил Боллинджер.
Объем российских активов, попавших под санкции в Швейцарии, оценивается более чем в 6,1 миллиарда долларов.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.
Помимо экономических и финансовых санкций, западные страны пообещали конфисковать активы российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.
В марте Франция, Италия и Испания задержали несколько яхт, которые считаются связанными с российскими миллиардерами.