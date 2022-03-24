Стоимость газа в Британии взлетела после слов Путина

Сразу же после выступления президента России Владимира Путина оптовая стоимость газа в Британии повысилась на 18%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Daily Express.

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Отмечается, что зависимость Евросоюза от российского газа так и не стала меньше, а «Газпром» продолжает на ежедневной основе качать в Европу 384 млн кубометров топлива.

В публикации утверждается, что глава государства дает Европе сделать выбор: либо поддержать и принять оплату в рублях, либо замерзнуть без газа.

Ранее 23 марта Путин в ходе совещания с кабинетом министров России заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли. Он обратился к Банку России и правительству с поручением в течение одной недели определить порядок совершения финансовых операций с Европой в рублях.