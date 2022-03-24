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1 час назад

Стоимость газа в Британии взлетела после слов Путина

Лера Букина

Сразу же после выступления президента России Владимира Путина оптовая стоимость газа в Британии повысилась на 18%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Daily Express.

Стоимость газа в Британии взлетела после слов Путина
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что зависимость Евросоюза от российского газа так и не стала меньше, а «Газпром» продолжает на ежедневной основе качать в Европу 384 млн кубометров топлива.

В публикации утверждается, что глава государства дает Европе сделать выбор: либо поддержать и принять оплату в рублях, либо замерзнуть без газа.

Ранее 23 марта Путин в ходе совещания с кабинетом министров России заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли. Он обратился к Банку России и правительству с поручением в течение одной недели определить порядок совершения финансовых операций с Европой в рублях.

Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский, в свою очередь, заявил, что Варшава не видит возможности расплачиваться рублями за российский газ. Он подчеркнул, что «ямальский контракт», детали которого не могут быть раскрыты, предусматривает способ регулирования стоимости.

Экономика,Владимир Путин,Банк России,Газпром,ЕС,
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