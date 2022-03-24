«Большая проблема»: как переход на рубли в газовых сделках отразится на Европе

Переход расчетов за газ на рубли ударит по небольшим странам, заявил президент Сербии Александар Вучич. В качестве примера сербский политик привел Венгрию и Болгарию, которым будет трудно перейти на рублевые «рельсы». «Газета.Ru» узнала у экспертов энергетической отрасли, смогут ли страны из списка «недружественных» России безболезненно перейти на рубль в торговле газом, и как на это отреагируют европейские политики.

Фото: Bela Szandelszky/AP Bela Szandelszky/AP

Большая проблема

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Еще на прошлой неделе президент Сербии Алексанадар Вучич отмечал, что российский газ достается Белграду чуть ли не бесплатно. Нескрываемая радость от удачной сделки с "Газпромом" подкреплялась в целом дружественной риторикой по отношению к Москве, которая, по словам сербского политика, стала жертвой "постыдных" и "глупых" обвинений Запада. Вскоре после решения российского президента Путина перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли, риторика претерпела незначительную корректировку.

"Это большая проблема для всего мира. Некоторые считают это гениальным решением в геополитической игре, противопоставить нефтедоллару рубль или юань. Немцы уже заявили, что это причина расторжение договора. Все это приносит нам только массу проблем", - сказал Вучич в эфире телеканала RTV.

По словам Вучича, решение российского президента вряд ли вызовет восхищение у болгар и венгров, поскольку эти страны не смогут расплачиваться с "Газпромом" в рублях. О конкретных причинах этого сценария Вучич не сказал.

Известно, что Венгрия благодаря долгосрочным контрактам может получать газ из России в пять раз дешевле рыночной цены в Европе. Об этом президент Путин говорил еще в феврале. В то же время "Газпром" и Будапешт связаны 15-летним контрактом, который был заключен менее полугода назад (в сентябре 2021 года).

Глава болгарского министерства энергетики Александр Николов также не увидел причин для беспокойств. В интервью изданию NOVA он заявил, что поставкам российского газа ничего не угрожает, тогда как в стране "есть финансовый контрагент, который может провести эту операцию в рублях".

Другие страны отреагировали иначе. В польской энергетической компании PGNiG заявили об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки российского газа на рубли - этого не предусматривает контракт. В австрийской нефтегазовой компании OVM сослались на контракт, в котором евро указано в качестве валюты для транзакций. В Японии же пока не поняли, как российские власти собираются обеспечить переход на рубль в газовых сделках.

Есть ли причины для беспокойства?

Причины, по которым Сербия выражает беспокойство, остаются не совсем понятны, поскольку республика не находится в списке "недружественных стран" и может расплачиваться в той валюте, в которой захочет. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По словам эксперта, компании из списка не должны испытывать больших проблем с переходом на российский рубль в расчетах за газ.

"С точки зрения работы компаний, проблем нет. Сейчас они передают "Газпрому" доллары или евро за поставки газа. В новой схеме им предлагается прийти на российскую биржу и передать сумму, на которую они собираются купить газ, в тех же долларах и евро, но уже не "Газпрому" напрямую, а другим структурам, банкам или компаниям-импортерам, которые поменяют валюту на рубли. И уже эти рубли они смогут отнести "Газпрому". Сколько платили столько и будут платить. Цена не меняется", - рассказал Юшков.

"Если компании придут на биржу за рублями, то им надо просто посмотреть, с какой компанией можно торговать, а с какой нельзя. У нас не так много компаний попали под самые жесткие санкции. Даже с подсанкционными можно торговать, поскольку ограничения распространяются на кредитные операции", - отметил он.

Юшков обратил внимание на тот факт, что европейским компаниям было бы удобнее покупать рублевую денежную массу у Центрального банка РФ, однако санкции в отношении регулятора не позволяют этого сделать.

"Возможно, переход на рубль в газовых сделках направлен на то, чтобы вывести ЦБ из-под санкций и затем снова нормально взаимодействовать", - подчеркнул эксперт.

С политической точки зрения ситуация обстоит сложнее, поскольку решение России о переходе на рубли выглядит как определенный ультиматум Европе, уверен Юшков.

"Соглашаясь перейти на рубли, Европа фактически признает зависимость от российского газа. В этом есть некое символическое значение. Однако европейские политики могут и не согласиться с ультимативной формой и выступать против перехода на рубль. Для компаний здесь сложностей нет. Но политики будут противодействовать", - заметил Юшков.

Ранее "Газета.Ru" проанализировала ситуацию на энергетическом рынке. Тогда эксперты сошлись во мнении, что Евросоюзу будет сложно отказаться от российских нефти и газа. Даже если европейские страны не решатся перейти на рубли в расчетах, время для отказа от российского газа неудачное, считает Юшков.

"Они выходят из отопительного сезона с пустыми газовыми хранилищами, а тут риск потерять крупнейшего поставщика. Непонятно, как страны обеспечат себя электроснабжением", - резюмировал Юшков.

Руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов полагает, что страны могут пересмотреть контракты с "Газпромом", поскольку валюта транзакций является неотъемлемой частью договора, которую нельзя изменить в одностороннем порядке.

"У компаний будет разная реакция. Кто-то может потребовать для себя дополнительных скидок по цене. Это долгий процесс, потому что у "Газпрома" более 100 контрактов в Евросоюзе", - объяснил "Газете.Ru" Салихов.

В то же время Салихов также отметил: ничто не мешает зарубежным компаниям прийти на Московскую биржу.

"В принципе, европейские компании могут через российские банки покупать рубли на Московской бирже и по контрактам передавать рубли "Газпрому". ЦБ в ближайшее время разъяснит технические аспекты. Но как для европейских компаний, так и для Газпрома - это дополнительные издержки. Российской компании все равно нужна валюта. Какую-то часть они продолжат получать от Китая и Турции - крупнейших покупателей из дружественных стран. Либо сами будут покупать валюту", - резюмировал Салихов.