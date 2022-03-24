Польша отказалась закупать российский газ за рубли

Долгосрочный контракт на поставки газа в Польшу, заключенный еще в 1996 году, истекает в декабре 2022 года. До этого срока энергетическая компания PGNiG не считает возможным изменить валюту взаиморасчетов, а по окончании договора подыщет себе другого поставщика. Об этом заявил журналистам руководитель компании Павел Маевский.