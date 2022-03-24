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1 час назад

Польша отказалась закупать российский газ за рубли

Русская ПланетаРусская Планета

Долгосрочный контракт на поставки газа в Польшу, заключенный еще в 1996 году, истекает в декабре 2022 года. До этого срока энергетическая компания PGNiG не считает возможным изменить валюту взаиморасчетов, а по окончании договора подыщет себе другого поставщика. Об этом заявил журналистам руководитель компании Павел Маевский.

Польша отказалась закупать российский газ за рубли
Фото: Jan Woitas/dpaJan Woitas/dpa

«Мы будем выполнять договор в соответствии с его положениями», - цитирует бизнесмена портал «Известия».

Ранее аналогичную позицию озвучил уполномоченный представитель польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Напомним, Владимир Путин поручил кабинету министров в недельный срок разработать порядок продажи газа «в недружественные страны» не на свободно конвертируемую валюту, а на рубли. Одной из первых на инициативу отозвалась дружественная Сербия, на территорию которой российский газ поступает через недружественную Болгарию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал найти решение этой проблемы.

Экономика,Петр Наимский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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