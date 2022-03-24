Шольц ответил на решение России перевести расчеты за газ в рубли

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал требование России перейти на расчеты за газ в рублях. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Канцлер заявил, что контракты по поставкам газа предусматривают оплату в долларах или евро.

Напомним, что 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что отныне РФ будет принимать оплату за поставки газа в «недружественные» страны в рублях, поскольку получать оплату в долларах и евро «не имеет смысла». Президент поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.