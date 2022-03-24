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1 час назад

Шольц ответил на решение России перевести расчеты за газ в рубли

Вероника Полынина

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал требование России перейти на расчеты за газ в рублях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шольц ответил на решение России перевести расчеты за газ в рубли
Фото: ReutersReuters

Канцлер заявил, что контракты по поставкам газа предусматривают оплату в долларах или евро.

Напомним, что 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что отныне РФ будет принимать оплату за поставки газа в «недружественные» страны в рублях, поскольку получать оплату в долларах и евро «не имеет смысла». Президент поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

«Большая проблема»: как переход на рубли в газовых сделках отразится на Европе

Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что технически проводить оплату в рублях возможно, в таком случае европейским странам пришлось бы обходить собственные санкции.

Экономика,Клаус Эрнст,Олаф Шольц,Владимир Путин,Бундестаг,
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