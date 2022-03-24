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24 минуты назад

Байден допустил мировой дефицит продовольствия из-за украинского кризиса

Газета.RuГазета.Ru

Президент США Джозеф Байден заявил журналистам, что из-за украинского кризиса возможна угроза дефицита продовольствия в мире, сообщает ТАСС.

Байден допустил мировой дефицит продовольствия из-за украинского кризиса
Фото: Tasos Katopodis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look PressTasos Katopodis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Что касается нехватки продовольствия, то мы говорили об этом. Это реально. Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну», — сказал глава государства.

Ранее газета The Washington Post отмечала, что цены на продовольствие в США вырастут, несмотря на значительную степень независимости страны от поставок сельскохозяйственной продукции из России и Украины.

Аналитик исследовательской компании Gro Intelligence Уильям Оснэто пояснил, что еще до конца февраля предложение по ключевым показателям на сельхозрынке было максимально низким. Например, фьючерсы на поставки пшеницы выросли в цене на 29%, кукурузы — на 15%, а соевых бобов — на 6%.

Помимо этого, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш утверждал, что рост цен на продовольствие, удобрения и энергоносители в результате ситуации на Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис.

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