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1 час назад

Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию

Мария Иванова

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что на следующей неделе Токио введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию
Фото: ТАССТАСС

Хаяси подчеркнул, что японские власти считают необходимым введение санкций против РФ, как и остальные члены G7.

Также министр анонсировал внесение в парламент законопроектов о криптоактивах, которые не позволят России избежать санкций.

Экспорт предметов роскоши в Россию первыми запретили США на фоне украинского кризиса. В список запрещенных к экспорту товаров вошли около 570 позиций, в том числе алкоголь (ром, виски, бурбон, шампанское и другие), некоторые табачные изделия, косметика и парфюмерия, изделия из меха, некоторые предметы одежды и обуви, произведения искусства, ювелирные изделия, автомобили (в том числе электромобили) и мотоциклы.

Также США ввели запрет на импорт российской водки и других алкогольных напитков, морепродуктов и алмазов (за исключением технических).

Вслед за США ЕС заявил об аналогичных ограничениях. Четвертый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на торговлю железом, сталью и предметами роскоши.

Чуть позже Великобритания запретила экспорт предметов роскоши в Россию и ввела новые 35-процентные пошлины на российский импорт, включая водку, металлы и другие товары.

Экономика,ЕС,
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