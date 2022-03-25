Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что на следующей неделе Токио введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

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Хаяси подчеркнул, что японские власти считают необходимым введение санкций против РФ, как и остальные члены G7.

Также министр анонсировал внесение в парламент законопроектов о криптоактивах, которые не позволят России избежать санкций.

Экспорт предметов роскоши в Россию первыми запретили США на фоне украинского кризиса. В список запрещенных к экспорту товаров вошли около 570 позиций, в том числе алкоголь (ром, виски, бурбон, шампанское и другие), некоторые табачные изделия, косметика и парфюмерия, изделия из меха, некоторые предметы одежды и обуви, произведения искусства, ювелирные изделия, автомобили (в том числе электромобили) и мотоциклы.

Также США ввели запрет на импорт российской водки и других алкогольных напитков, морепродуктов и алмазов (за исключением технических).

Вслед за США ЕС заявил об аналогичных ограничениях. Четвертый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на торговлю железом, сталью и предметами роскоши.