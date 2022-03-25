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1 час назад

Латвия решила отказаться от импорта российских энергоносителей

Елена Прошина

Латвия должна прекратить импорт российских энергоносителей. Об этом заявил президент страны Эгилс Левитс в интервью агентству Bloomberg.

Латвия решила отказаться от импорта российских энергоносителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, в принципе, это четкое решение. Мы должны прекратить это [импорт нефти и газа из РФ]. <...> Есть определенные издержки. Нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем», — цитирует главу государства ТАСС.

Несмотря на желание отказаться от российских энергоносителей, Левитс добавил, что на данный момент Латвия прорабатывает свою позицию по вопросу оплаты российского газа в рублях.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и США в ближайшее время будет переведен в рубли. При этом Россия будет продолжать поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, которые были зафиксированы в ранее заключенных контрактах.

Экономика,Владимир Путин,
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