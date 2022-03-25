Германия захотела вдвое сократить импорт нефти и газа из РФ

Власти Германии захотели вдвое сократить импорт нефти и газа из России к середине 2022 года. Об этом сообщает Der Spiegel.

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Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек рассказал, что Минэкономики ФРГ добилось успехов в снижении зависимости страны от российских энергетических ресурсов.

«Германия находится в процессе быстрого сокращения своей энергетической зависимости от России и размещения энергоснабжения на более широкой основе», — резюмировал он.

По словам министра, к лету 2022-го импорт нефти из России планируется сократить вдвое, а к осени то же самое ждет и импорт каменного угля. Он заявил, что зависимость Берлина от российского природного газа к концу года снизится до 30 процентов. При этом политик отметил, что к 2024 году доля поставок газа из России в ФРГ должна снизиться до 10 процентов.