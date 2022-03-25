Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
2 часа назад

Германия захотела вдвое сократить импорт нефти и газа из России к середине года

Lenta.ruLenta.ru

Власти Германии захотели вдвое сократить импорт нефти и газа из России к середине 2022 года. Об этом сообщает Der Spiegel.

Германия захотела вдвое сократить импорт нефти и газа из РФ
Фото: ReutersReuters

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек рассказал, что Минэкономики ФРГ добилось успехов в снижении зависимости страны от российских энергетических ресурсов.

«Германия находится в процессе быстрого сокращения своей энергетической зависимости от России и размещения энергоснабжения на более широкой основе», — резюмировал он.

По словам министра, к лету 2022-го импорт нефти из России планируется сократить вдвое, а к осени то же самое ждет и импорт каменного угля. Он заявил, что зависимость Берлина от российского природного газа к концу года снизится до 30 процентов. При этом политик отметил, что к 2024 году доля поставок газа из России в ФРГ должна снизиться до 10 процентов.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст назвал условие для поставок газа за рубли, заявив, что для этого пришлось бы нарушить санкции ЕС против Центробанка. По его словам, при таком сценарии Германия будет вынуждена обходить собственные ограничительные меры против Москвы.

Экономика,Роберт Хабек,Клаус Эрнст,Банк России,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители