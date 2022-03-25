Все золото из золотовалютных резервов находится в его хранилищах на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка.

«Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны», - подчеркнул регулятор.

В Банке России также указали на то, что золотовалютные резервы являются инструментом, за счет которого центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов. Ими обеспечивается выплата валютного долга, критический импорт. Они также позволяют стабилизировать валютный рынок, отметил ЦБ.

«Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны - это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов», - подчеркнул регулятор.

Ранее Минфин США опубликовал разъяснения, согласно которым ограничиваются возможности Банка России использовать золотовалютные резервы. Отмечается, что «любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации, покрываются существующими санкциями». Минфин отметил, что введенные ранее ограничения могут коснуться тех, кто прямо или косвенно участвует в сделках с целью обойти санкции США, в том числе с использованием золота.