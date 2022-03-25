В Турции спрогнозировали обрушение трона доллара

Турецкий аналитик Шереф Огуз, комментируя позицию доллара, указал на наблюдаемое разрушение трона «американца» как мировой резервной валюты. Мнением он поделился в своей колонке в газете Dünya, передает агентство «Прайм».
По его словам, переход на местную валюту в торговых отношениях между Россией и Турцией может нарастить объем товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе.
«Санкции против России, которые вышли на первый план со спецоперацией на Украине, ускоряют переход к альтернативным денежным системам. Если будет требование рубля для торговли российским газом, это условие может быть введено для всех, а не только для недружественных стран, в будущем. Фактически все страны в будущем; Москва может принять практику экспорта сырья, энергии за счет собственных денег. Это признак того, что трон доллара как резервной валюты рушится», — подчеркнул аналитик.
Огуз также отметил, что Анкаре выгоден
переход на местную валюту в торговых отношениях России и Турции.
«В настоящее время мир сосредоточен на прекращении горячей конфликтной части столкновений. … В экономической войне, которая начнется позже, Россия сможет расширить применение формулы «газ-рубль», подключить нефть к рублю и искать пути торговли с такими гигантами, как Индия и Китай», — указал аналитик.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что решение Кремля продавать газ недружественным странам за рубли даст возможность другим странам отказаться от расчетов в долларах, тем самым ослабив влияние американской валюты.