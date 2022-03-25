В Турции спрогнозировали обрушение трона доллара

«Санкции против России, которые вышли на первый план со спецоперацией на Украине, ускоряют переход к альтернативным денежным системам. Если будет требование рубля для торговли российским газом, это условие может быть введено для всех, а не только для недружественных стран, в будущем. Фактически все страны в будущем; Москва может принять практику экспорта сырья, энергии за счет собственных денег. Это признак того, что трон доллара как резервной валюты рушится», — подчеркнул аналитик.