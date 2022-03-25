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1 час назад

В Турции спрогнозировали обрушение трона доллара

Лера Букина

Турецкий аналитик Шереф Огуз, комментируя позицию доллара, указал на наблюдаемое разрушение трона «американца» как мировой резервной валюты. Мнением он поделился в своей колонке в газете Dünya, передает агентство «Прайм».

В Турции спрогнозировали обрушение трона доллара
Фото: ТАССТАСС

По его словам, переход на местную валюту в торговых отношениях между Россией и Турцией может нарастить объем товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе.

«Санкции против России, которые вышли на первый план со спецоперацией на Украине, ускоряют переход к альтернативным денежным системам. Если будет требование рубля для торговли российским газом, это условие может быть введено для всех, а не только для недружественных стран, в будущем. Фактически все страны в будущем; Москва может принять практику экспорта сырья, энергии за счет собственных денег. Это признак того, что трон доллара как резервной валюты рушится», — подчеркнул аналитик.

Огуз также отметил, что Анкаре выгоден

переход на местную валюту в торговых отношениях России и Турции.

«В настоящее время мир сосредоточен на прекращении горячей конфликтной части столкновений. … В экономической войне, которая начнется позже, Россия сможет расширить применение формулы «газ-рубль», подключить нефть к рублю и искать пути торговли с такими гигантами, как Индия и Китай», — указал аналитик.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что решение Кремля продавать газ недружественным странам за рубли даст возможность другим странам отказаться от расчетов в долларах, тем самым ослабив влияние американской валюты.

Экономика,Артем Кирьянов,Госдума,
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