Костин предсказал двузначную инфляцию по итогам года

Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года достигнет двузначных значений.
"Инфляция будет двузначная. Это точно, мы это прогнозировали", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
Костин также отметил важность принимаемых властями мер по сдерживанию цен на продукты, металлы, строительные материалы.
"Нельзя замораживать цены ни в коем случае, это приведет к тому, что у нас исчезнут эти товары. Но факторы по сдерживанию или помощь, льготы, которые позволят ограничить рост цен, - это, конечно, очень важно", - добавил глава ВТБ.
Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что инфляция в России с 12 по 18 марта ускорилась до 14,53% в годовом выражении против 12,54% неделей ранее.