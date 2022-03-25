Костин предсказал двузначную инфляцию по итогам года

"Нельзя замораживать цены ни в коем случае, это приведет к тому, что у нас исчезнут эти товары. Но факторы по сдерживанию или помощь, льготы, которые позволят ограничить рост цен, - это, конечно, очень важно", - добавил глава ВТБ.