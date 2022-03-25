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1 час назад

Костин заявил, что инфляция по итогам 2022 года будет двузначной

ТАССТАСС

Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года достигнет двузначных значений.

Костин предсказал двузначную инфляцию по итогам года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Инфляция будет двузначная. Это точно, мы это прогнозировали", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Костин также отметил важность принимаемых властями мер по сдерживанию цен на продукты, металлы, строительные материалы.

"Нельзя замораживать цены ни в коем случае, это приведет к тому, что у нас исчезнут эти товары. Но факторы по сдерживанию или помощь, льготы, которые позволят ограничить рост цен, - это, конечно, очень важно", - добавил глава ВТБ.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что инфляция в России с 12 по 18 марта ускорилась до 14,53% в годовом выражении против 12,54% неделей ранее.

Экономика,Андрей Костин,Банк ВТБ,Минэкономразвития,
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