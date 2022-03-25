Банк России ограничил движение капитала на Запад

Центробанк РФ ограничил движение средств в недружественные страны. Этот шаг сделан в ответ на заморозку активов в долларах и евро западными странами. Введен также запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод средств из российской финсистемы. В конце февраля Запад ввел санкции против ЦБ – Россия лишилась доступа к значительной части своих резервов, размещенных за рубежом.

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Банк России ввел ответные ограничительные меры в отношении недружественных стран, заморозивших золотовалютные резервы страны. Об этом говорится в заявлении ЦБ РФ.

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"Были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы", - отметили в регуляторе.

При этом все выплаты по корпоративному долгу российских компаний и госдолгу перед держателями из недружественных стран будут проходить только с разрешения правительственной комиссии. В ЦБ уточнили, что заморозки части золотовалютных резервов России в долларах и евро избежать было невозможно.

"Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена", — пояснили там.

Санкции против Банка России были введены западными странами в конце февраля, после начала военной спецоперации РФ на Украине. В результате Российская Федерация лишилась доступа к очень значительной части своих резервов, говорил министр финансов Антон Силуанов – почти $300 млрд из $640 млрд.

ЦБ РФ тогда также вводил ответные меры: запретил банкам переводить за границу деньги гражданам стран, которые ввели санкции. Эта мера коснулась 43 государств, среди них – все страны Евросоюза, США, Канада и ряд прочих. Российским биржевикам запретили продавать ценные бумаги по поручению иностранных клиентов. Нерезиденты из третьих стран не смогут переводить за рубеж больше $5 тыс. в месяц через системы денежного перевода. Это решение принято для предотвращения утечки денег с российского рынка.

Центробанк РФ также заверил, что все золото из золотовалютных резервов находится внутри России, в безопасности.

"Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", — говорится в Telegram-канале регулятора.

Отмечается, что золотовалютные резервы — это инструмент, с помощью которого ЦБ может защитить экономику страны от внешних кризисов. Такие резервы помогают выплатить валютный долг, заплатить за критический импорт и стабилизировать валютный рынок.

По данным Банка России на начало февраля, в России накоплено золота на $132,2 млрд. Оно хранится на территории страны. Около $30 млрд находятся в резервах Международного валютного фонда и специальных правах заимствования (SDR). Действие санкций на эту часть резервов не распространится. Сложнее с $311,3 млрд, которые размещены в ценных бумагах иностранных эмитентов и $152 млрд в иностранных банках в виде наличной валюты.

По данным Банка России на 30 июня 2021 года (они были опубликованы в январе 2022 года с полугодовым лагом), на доллар США приходилось 16,4% российских резервов, на евро — 32,3%, на фунт стерлингов — 6,5%, на юань — 13,1%. В Китае находится порядка 14%, а в юрисдикции ЕС, США, Канады и Великобритании — порядка 40% всех средств.