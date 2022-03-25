В Кремле назвали сроки перехода на торговлю газом в рублях

«Газпром» до 1 апреля должен будет разработать «прозрачную, понятную систему» для перехода на оплату российского газа в рублях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва поставлять газ Европе, если там откажутся от такого варианта, Песков сослался на поручение Владимира Путина «Газпрому» принимать оплату только в российской валюте.

«В течение фактически оставшихся четырёх (рабочих) дней "Газпром" должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять (расчёты) технически и логистически. Эта информация будет доведена до покупателей продукции "Газпрома", а дальше посмотрим», — отметил Песков.

23 марта Владимир Путин поручил «Газпрому» перевести контракты для «недружественных стран» в рубли. По его словам, Запад, заморозив российские активы, подорвал доверие к своим валютам.

«Совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединённые Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», — говорил глава государства.