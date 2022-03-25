В Кремле назвали сроки перехода на торговлю газом в рублях

«Газпром» до 1 апреля должен будет разработать «прозрачную, понятную систему» для перехода на оплату российского газа в рублях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва поставлять газ Европе, если там откажутся от такого варианта, Песков сослался на поручение Владимира Путина «Газпрому» принимать оплату только в российской валюте.
«В течение фактически оставшихся четырёх (рабочих) дней "Газпром" должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять (расчёты) технически и логистически. Эта информация будет доведена до покупателей продукции "Газпрома", а дальше посмотрим», — отметил Песков.
23 марта Владимир Путин поручил «Газпрому» перевести контракты для «недружественных стран» в рубли. По его словам, Запад, заморозив российские активы, подорвал доверие к своим валютам.
«Совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединённые Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», — говорил глава государства.
Ранее «Секрет» писал, что в министерстве финансов Японии не поняли, как быть с решением России о переходе на рубли при плате за газ. Сейчас японские власти обсуждают эти вопросы с ведомствами и компаниями, которые работают в сфере энергетики. 25 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что Евросоюз не позволит перейти на рублёвые расчёты за газ, поскольку это было бы способом обойти санкции ЕС.