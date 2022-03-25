«Подарок недругам»: в МИД оценили потенциальный выход России из ВТО

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«Я уверен, что выход из ВТО контрпродуктивен. Он не принесет никаких дивидендов нашей экономике», - заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что полноценное членство в организации позволяет России участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли и продвигать национальные приоритеты в торгово-экономической сфере.

По словам Биричевского, в случае выхода из ВТО таможенный тариф ЕАЭС снизится и будет соответствовать автоматически обязательствам Казахстана в ВТО, уровень которых ниже российских. То есть Россия будет вынуждена продолжать соблюдать правила организации, не получая преимуществ от членства в ней.

Дипломат добавил, что отказ от участия в ВТО стал бы «плохим сигналом мировому сообществу и подарком недругам».