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2 часа назад

Катар объяснил высокие цены на нефть

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби объяснил высокие цены на нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

Катар объяснил высокие цены на нефть
Фото: ТАССТАСС

По его словам, высокие цены вызваны не только событиями на Украине.

«Нынешние высокие цены на нефть — это во многом результат пятилетнего лет отсутствия инвестиций в нефтегазовую сферу», — отметил он.

Политик добавил, что европейские страны в отличие от Азии производителям нефти имеют дело с частными компаниями, к которым сами власти относятся потребительски и обращаются только по необходимости, как это происходит в настоящее время.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют взлет мировых цен на нефть выше 200 за баррель из-за усиливающегося международного бойкота российских энергоресурсов и дефицита альтернативных источников поставок.

Экономика,Цена на нефть,
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