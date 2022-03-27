Катар объяснил высокие цены на нефть

По его словам, высокие цены вызваны не только событиями на Украине.

«Нынешние высокие цены на нефть — это во многом результат пятилетнего лет отсутствия инвестиций в нефтегазовую сферу», — отметил он.

Политик добавил, что европейские страны в отличие от Азии производителям нефти имеют дело с частными компаниями, к которым сами власти относятся потребительски и обращаются только по необходимости, как это происходит в настоящее время.