Россия выйдет из соглашения о пенсиях в СНГ

В министерстве труда и соцзащиты РФ подтвердили намерение выйти из соглашения о пенсиях в СНГ с 1 марта 2023 года, пишет «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.

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В ведомстве пояснили, что выход из соглашения не отразится на получателях пенсий – с подавляющим большинством стран-участниц прошлого соглашения уже есть новые двусторонние или многосторонние соглашения.

Также планируется заключить соглашение о пенсиях с Донецкой и Луганской народными республиками.

«Все уже назначенные пенсии сохраняются», - добавили в министерстве.

Ранее о намерении выйти из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ сообщил РБК.

Соглашение о пенсиях в СНГ было подписано в 1992 году, его участникам являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.