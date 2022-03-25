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1 час назад

Россия выйдет из соглашения о пенсиях в СНГ

Вероника Полынина

В министерстве труда и соцзащиты РФ подтвердили намерение выйти из соглашения о пенсиях в СНГ с 1 марта 2023 года, пишет «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.

Россия выйдет из соглашения о пенсиях в СНГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве пояснили, что выход из соглашения не отразится на получателях пенсий – с подавляющим большинством стран-участниц прошлого соглашения уже есть новые двусторонние или многосторонние соглашения.

Также планируется заключить соглашение о пенсиях с Донецкой и Луганской народными республиками.

«Все уже назначенные пенсии сохраняются», - добавили в министерстве.

Ранее о намерении выйти из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ сообщил РБК.

Соглашение о пенсиях в СНГ было подписано в 1992 году, его участникам являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.

Документ предполагает, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства, учитывая весь трудовой стаж и заработок, приобретенные на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года.

Экономика,Минтруд России,
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