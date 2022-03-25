ВЦИОМ: 76% россиян поддерживают перевод оплаты экспортируемого газа в рубли

Большинство россиян поддерживают решение президента России Владимира Путина перевести оплату поставляемого в недружественные страны газа в рубли, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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По данным центра, 91% россиян знает о решении главы государства, при этом 54% респондентов заявили, что хорошо информированы о данной мере.

«Скорее положительно к данному решению относятся три четверти россиян (76%), отрицательно – 3%, безразлично - 5%, 16% затруднились дать оценку этому решению», — говорится в релизе ВЦИОМ.

Кроме того, респонденты оценили возможные последствия данного решения: 27% полагают, что перевод оплаты за газ в рубли поспособствует укреплению российской валюты, 8% ожидают «положительных в целом» последствий, 7% прогнозируют подъем и укрепление экономики страны, 5% связывают данную меру с приходом к независимости от доллара, а 4% — с развитием и усилением России.

«Среди отрицательных последствий граждане называли прекращение покупки российского газа (3%), конфликт с другими странами (2%), падение экономики и экономический кризис (2%)», — отмечает ВЦИОМ.

23 марта Владимир Путин поручил правительству дать «Газпрому» директиву о скорейшем переводе всех контрактов на поставки газа в рублях, а ЦБ и Минфину — в течение недели определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями российского газа.