Фермеры из Эквадора не могут поставлять бананы в Россию из-за санкций, пишет The Wall Street Journal. Пересказ статьи приводит РИА «Новости».

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Эквадорские поставщики вынуждены продавать товар за бесценок на внутреннем рынке или и вовсе отдавать его бесплатно во избежание порчи продукции.

Россия – один из основных экспортных рынков бананов из Эквадора, туда поставляется 20% всего выращиваемого в стране фрукта.

Однако из-за санкций логистические цепочки прервались и возникли проблемы с оплатой.

Фермер из Эквадора Сегундо Солано рассказал изданию, что оставил на дороге около 20 тысяч тонн бананов, разместив рядом с фруктами таблички с надписями «отдаю даром».

Газета отмечает, что с проблемами столкнулись также поставщики говядины из Парагвая. Около 20% парагвайского мяса поставлялось на экспорт в РФ.