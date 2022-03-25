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1 час назад

Фермеры из Эквадора не могут поставлять бананы в Россию из-за санкций

Вероника Полынина

Фермеры из Эквадора не могут поставлять бананы в Россию из-за санкций, пишет The Wall Street Journal. Пересказ статьи приводит РИА «Новости».

Фермеры из Эквадора не могут поставлять бананы в Россию из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эквадорские поставщики вынуждены продавать товар за бесценок на внутреннем рынке или и вовсе отдавать его бесплатно во избежание порчи продукции.

Россия – один из основных экспортных рынков бананов из Эквадора, туда поставляется 20% всего выращиваемого в стране фрукта.

Однако из-за санкций логистические цепочки прервались и возникли проблемы с оплатой.

Фермер из Эквадора Сегундо Солано рассказал изданию, что оставил на дороге около 20 тысяч тонн бананов, разместив рядом с фруктами таблички с надписями «отдаю даром».

Газета отмечает, что с проблемами столкнулись также поставщики говядины из Парагвая. Около 20% парагвайского мяса поставлялось на экспорт в РФ.

Глава парагвайской ассоциации производителей крупного рогатого скота Педро Гайи отмечает, что парагвайский рынок не может вобрать в себя образовавшиеся излишки мясной продукции.

Экономика,
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