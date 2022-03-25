Макрон ответил на требование об оплате российского газа в рублях

Требование России об оплате газа в рублях противоречит заключенным контрактам, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом, как передает ТАСС, он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

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«Я не вижу причин, по которым мы должны соглашаться с требованиями России о платежах за газ в рублях», - сказал Макрон.

Он также заявил, что «некоторые заявления», сделанные Россией, приведут к пересмотру контрактов.

По словам Макрона, Еврокомиссия в будущем может получить мандат на централизованную закупку газа для стран Евросоюза – совместная закупка объединит компании, у которых уже есть контракты на поставки, и будет в том числе искать новых поставщиков.

При этом президент Франции выразил мнение, что страны ЕС «должны меньше зависеть от неевропейских стран» в закупке энергоресурсов, это стало бы преимуществом с точки зрения обеспечения европейской безопасности.