Названы регионы России с самым высоким ростом цен

Сразу в двух десятках российских регионов уже в феврале инфляция измерялась двузначными числами.

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Как пишет издание «Акценты» со ссылкой на данные ЦБ РФ, больше всего в конце зимы выросли цены в Калмыкии (+11,8%), Хакасии (+11,53%), Московской области (+11,38%) и Бурятии (+на 11,21%).

При этом в экономически развитое Подмосковье инфляция пришла раньше, чем в другие регионы. Здесь резко подорожали импортные фрукты, одежда, бельё, смартфоны и телевизоры.

В Бурятии, а также в других зауральских регионах причины инфляции российский регулятор нашёл... в КНР. В республике из-за остановки китайского предприятия, который производил аминокислоты для комбикормов, выросли цены на говядину и свинину, пояснили в ЦБ.

Но Центробанк предупреждает, что это пока лишь цветочки. Реальные инфляционные ягодки от санкций станут ощутимы по итогам марта. Причём в самых необычных сферах.Так, подорожают автопокрышки. Они производятся и в России, но за последние недели подскочили мировые цены на каучук. По той же причине (из-за роста мировых цен на золото) подорожают и ювелирные украшения.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прорабатывает возможность наказывать за завышение цен не только доминирующих, в отношении которых действует соответствующее законодательство, но и других участников рынка, включая посредников.