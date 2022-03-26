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1 час назад

На Украине сложилась критическая ситуация с топливом

Елена Прошина

На Украине в настоящее время сложилась критическая ситуация с топливом. В апреле положение дел станет еще хуже. Такое мнение выразил владелец украинской топливной компании Prime Group Дмитрий Леушкин, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Страна.ua.

На Украине сложилась критическая ситуация с топливом
Фото: ТАССТАСС

Он указал, что в Европе на данный момент недостаточно лишних объемов топлива. По его словам, те объемы, что там все же имеются, сложно возить, так как логистика не выстроена надлежащим образом — существуют различные бюрократические барьеры для движения бензовозов, а также трудности с железной дорогой. Леушкин предполагает, что дефицит топлива на Украине наступит в апреле.

Кроме того, он рассказал, что остатки топлива на нефтебазах за последние две недели были исчерпаны в связи с началом посевной. По его словам, на заправках продают дизель и обычный бензин под видом премиального, таким образом пытаясь обойти ограничение наценки, установленное правительством Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти приступили к поискам новых маршрутов для поставки топлива из-за рубежа, включая дизель и бензин. Политик подчеркнул, что правительство Украины ведет переговоры с крупнейшими мировыми компаниями.

Экономика,Денис Шмыгаль,Правительство Украины,
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