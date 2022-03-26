Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
45 минут назад

Медведев заявил, что Россию невозможно исключить из G20

Газета.RuГазета.Ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россию невозможно исключить из «большой двадцатки», поскольку данный формат возник консенсуальным путем. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

Медведев: Россию невозможно исключить из G20
Фото: ТАССТАСС

«В 2008 году мы создали «двадцатку». Они говорят: «Давайте мы Россию из «двадцатки» исключим!» Но я же помню, как это на моих глазах рождалось, эти решения принимали вместе. Сначала Буш в этом принимал участие, потом Обама. Все радовались, что за одним столом сидят представители таких разных стран», — вспоминает Медведев.

Он напомнил, что в 2014 году Россию исключили из G8 после присоединения Крыма, но, по его словам, «это другое дело». По мнению Медведева, этот закрытый клуб «больше не имеет никакого значения».

G20, или «Группа двадцати» — это форум международного сотрудничества по темам глобальной социально-экономической и финансовой повестки.

Шольц озвучил последствие кризиса на Украине для России

Ранее президент США Джозеф Байден в ходе беседы с журналистами выступил за исключение России из «Группы двадцати». Байден отметил, что вопрос исключения РФ уже обсуждался, но не все страны G20 с этим согласны.

До этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о том, что США изучают совместно с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки».

Последние новости
Экономика,Джейк Салливан,Джозеф Байден,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители