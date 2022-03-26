Медведев: Россию невозможно исключить из G20

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россию невозможно исключить из «большой двадцатки», поскольку данный формат возник консенсуальным путем. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

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«В 2008 году мы создали «двадцатку». Они говорят: «Давайте мы Россию из «двадцатки» исключим!» Но я же помню, как это на моих глазах рождалось, эти решения принимали вместе. Сначала Буш в этом принимал участие, потом Обама. Все радовались, что за одним столом сидят представители таких разных стран», — вспоминает Медведев.

Он напомнил, что в 2014 году Россию исключили из G8 после присоединения Крыма, но, по его словам, «это другое дело». По мнению Медведева, этот закрытый клуб «больше не имеет никакого значения».

G20, или «Группа двадцати» — это форум международного сотрудничества по темам глобальной социально-экономической и финансовой повестки.

Ранее президент США Джозеф Байден в ходе беседы с журналистами выступил за исключение России из «Группы двадцати». Байден отметил, что вопрос исключения РФ уже обсуждался, но не все страны G20 с этим согласны.

До этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о том, что США изучают совместно с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки».