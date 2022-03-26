Украина выступила с предложением к Европе по хранению газа

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна готова предоставить свои подземные хранилища для формирования запасов газа для Европы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Twitter политика.
«В нашей инициативе Регионального энергетического партнерства RESP мы предлагаем использовать наши ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран», — написал он.
Ранее сообщалось, что Украина намерена продолжить транзит российского газа в Европу. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. Технические возможности для транзита не изменились, заявил он. Витренко подчеркнул, что скорость и объем поставляемого через Украину газа остались на прежнем уровне.
Его слова подтвердил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он заявил 27 февраля, что Европа получает газ в штатном режиме в соответствии с заявками.