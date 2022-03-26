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1 час назад

Украина предложила создать в своих подземных хранилищах запас газа для Европы

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна готова предоставить свои подземные хранилища для формирования запасов газа для Европы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Twitter политика.

Украина выступила с предложением к Европе по хранению газа
Фото: Bela Szandelszky/APBela Szandelszky/AP

«В нашей инициативе Регионального энергетического партнерства RESP мы предлагаем использовать наши ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран», — написал он.

Ранее сообщалось, что Украина намерена продолжить транзит российского газа в Европу. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. Технические возможности для транзита не изменились, заявил он. Витренко подчеркнул, что скорость и объем поставляемого через Украину газа остались на прежнем уровне.

Его слова подтвердил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он заявил 27 февраля, что Европа получает газ в штатном режиме в соответствии с заявками.

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