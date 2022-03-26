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1 час назад

Турция оценила свою зависимость от российского газа

Газета.RuГазета.Ru

За четыре года зависимость Турции от газа из России снизилась с 51% до 40%. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА «Новости».

Турция оценила свою зависимость от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы усердно работаем над поиском и диверсификацией новых источников энергии и инвестируем в возобновляемые источники энергии», — сказал министр.

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Заместитель министра энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар в комментарии агентству отметил, что в течение более 30 лет Анкара видела в Москве надежного поставщика газа и надеется на продолжение поставок.

Ранее немецкое издание Bild писало, что турецкая экономика зависит от России, в частности, в сфере туризма, энергетики и продовольствия. Около 40% природного газа и четверть всей потребляемой нефти турки импортируют из России. Кроме того, Россия является основным поставщиком пшеницы для Турции — в 2021 году 70% турецкого импорта зерна поступало именно из РФ.

После начала спецоперации России на Украине Анкара заявила, что у страны нет планов вводить против Москвы санкции. Отмечалось, что государство не хочет присоединяться к любой из сторон конфликта.

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