Названы последствия снижения кредитного рейтинга России

В сложившейся экономический ситуации рейтинги международных агентств не оказывают существенного влияния на ситуацию в России и российской экономике. Об этом рассказал финансист Лазарь Бадалов.
“Россия сейчас от всего этого отрезана, следовательно, никого уровень кредитного рейтинга не интересует", — цитирует «Прайм» эксперта.
Он обратил внимание, что такие рейтинги нужны для привлечения инвестиций и займов на международных рынках.
Так как Россия на сегодняшний день отрезана от мировой экономики, уровень кредитного рейтинга нашего государства никого не интересует. Так что рейтинги кредитных агентств остались в прошлом, считает специалист.
Ранее "СП" писала, что аналитики ждут укрепления курса рубля в ближайшие месяцы. После решения о продаже газа в ЕС за рубли эксперты ждут в ближайшие 1 3 месяца укрепления рубля до 85 90 в паре с долларом и до 100 в паре с евро.