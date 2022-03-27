Названы последствия снижения кредитного рейтинга России

В сложившейся экономический ситуации рейтинги международных агентств не оказывают существенного влияния на ситуацию в России и российской экономике. Об этом рассказал финансист Лазарь Бадалов.

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“Россия сейчас от всего этого отрезана, следовательно, никого уровень кредитного рейтинга не интересует", — цитирует «Прайм» эксперта.

Он обратил внимание, что такие рейтинги нужны для привлечения инвестиций и займов на международных рынках.

Так как Россия на сегодняшний день отрезана от мировой экономики, уровень кредитного рейтинга нашего государства никого не интересует. Так что рейтинги кредитных агентств остались в прошлом, считает специалист.