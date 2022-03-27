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1 час назад

Раскрыты условия для краха доллара

Елена Прошина

Чтобы доллар перестал господствовать в мире, он должен потерять свою важнейшую особенность — стабильность, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова.

Раскрыты условия для краха доллара
Фото: ТАССТАСС

По его словам, другой возможный сценарий краха американской национальной валюты — масштабный мировой кризис.

«Чтобы инвесторы и банки не захотели вкладываться в доллар, он должен потерять свою важнейшую особенность — стабильность, либо должен случиться масштабный мировой кризис», — заявил эксперт.

По его мнению, эпоха «гегемонии доллара», вероятно, наступит нескоро из-за крайней развитой экономики США и быстрой сменяемости американской власти.

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Аналитик считает, что вариант с быстрым переходом на другие валюты возможен в случае мирового кризиса, сравнимого со Второй мировой войной.

«Но для реализации такого сценария нужно, чтобы очень развитая экономически держава, которая не пострадает от этого кризиса, изъявила желание показать „мягкую силу“ и помочь странам пострадавшим, в том числе и тем, кому она не симпатизирует», — отметил Маслов.

Он подчеркнул, что таких стран в настоящее время нет.

Ранее начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что доллар США перестает быть основной валютой в мире. Среди причин он назвал невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны.

Экономика,Максим Шеин,Андрей Маслов,
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