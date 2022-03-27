Раскрыты условия для краха доллара

«Но для реализации такого сценария нужно, чтобы очень развитая экономически держава, которая не пострадает от этого кризиса, изъявила желание показать „мягкую силу“ и помочь странам пострадавшим, в том числе и тем, кому она не симпатизирует», — отметил Маслов.