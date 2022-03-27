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1 час назад

За март спрос на поддержанную технику в России вырос до 35%

Газета.RuГазета.Ru

Спрос на поддержанную технику в России за март вырос на 16-35%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервисы для размещению объявлений.

Спрос на поддержанную технику в России вырос до 35%
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Согласно данным сервисов "Юла" и "Объявления ВКонтакте", c 1 по 21 марта по сравнению с аналогичным периодом февраля спрос на смартфоны, ноутбуки и бытовую технику увеличился на 35%, а количество проданных устройств электроники увеличилось на 23%", - указано в сообщении.

Активно идут продажи через размещение объявлений в социальных сетях.

"Так, каждое второе объявление (49% активной базы) за период с 1 по 21 марта было опубликовано через посты и сообщества "ВКонтакте", - заявили в VK.

Наиболее активные продажи идут в категориях "смартфоны" и "планшеты" - это каждый второй (51%) запрос по категории "электроника". "При этом средняя цена на электронику за неполный март выросла на 13%. Особенно заметен рост стоимости компьютеров и ТВ на 20%, а смартфонов – на 10%", - пояснили в VK.

Ранее в Минфине рассказали, как мошенники приспособились к условиям дефицита некоторых товаров.

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