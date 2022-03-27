В Британии признали растущую зависимость от России

RT cо ссылкой на газету Daily Telegraph (DT) сообщает, что импорт российского дизеля в Соединенное королевство увеличился почти вдвое за последние годы. При этом власти страны заверяют об отсутствии зависимости от иностранных энергоресурсов.

Как сообщает издание, доля российского дизеля в общем объеме импорта за период с 2012 по 2020 годы выросла с 10% (2,081 млн тонн) до 18% (3,608 млн тонн). Кроме того, выросли поставки угля: если в 2010 году он составлял 16% всего импорта, то в 2021 году показатель вырос до 35%.