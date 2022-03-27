Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

The Guardian: американский газ в Европе обернется "глобальной катастрофой"

Майк Габриелян

Переход Европы на американский газ чреват глобальной экологической катастрофой. Об этом заявила Келли Шихан, представитель компании Sierra Club, пишет The Guardian.

The Guardian: американский газ в Европе обернется "глобальной катастрофой"
Фото: ТАССТАСС

Эксперт рассказала, что планируемые поставки американского сжиженного природного газа в Европу не дадут ей отказаться от ископаемых видов топлива.

«Это на десятилетия фиксирует нашу зависимость от рискованного ископаемого топлива. Это приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных стран Персидского залива», — подчеркнула Шихан.

Такого же мнения придерживается директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел. По ее словам, импорт токсичных американских энергоносителей не решит нынешний европейский кризис, но катастрофически навредит экологии континента и станет «смертным приговором».

Она отметила, что речь идет о строительстве большего количества экспортных терминалов, трубопроводов и производстве ископаемого топлива.

«Это только подливает масла в огонь нашего горящего мира», - сказала эколог.

Турция оценила свою зависимость от российского газа

Ранее президент Джон Байден заявил, что США готовы увеличить поставки своего сжиженного природного газа в ЕС.

Экономика,ЕС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители