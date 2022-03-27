The Guardian: американский газ в Европе обернется "глобальной катастрофой"

Переход Европы на американский газ чреват глобальной экологической катастрофой. Об этом заявила Келли Шихан, представитель компании Sierra Club, пишет The Guardian.

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Эксперт рассказала, что планируемые поставки американского сжиженного природного газа в Европу не дадут ей отказаться от ископаемых видов топлива.

«Это на десятилетия фиксирует нашу зависимость от рискованного ископаемого топлива. Это приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных стран Персидского залива», — подчеркнула Шихан.

Такого же мнения придерживается директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел. По ее словам, импорт токсичных американских энергоносителей не решит нынешний европейский кризис, но катастрофически навредит экологии континента и станет «смертным приговором».

Она отметила, что речь идет о строительстве большего количества экспортных терминалов, трубопроводов и производстве ископаемого топлива.

«Это только подливает масла в огонь нашего горящего мира», - сказала эколог.