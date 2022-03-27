Украина предложила Западу альтернативу "зависимости" от российского газа

Украина в качестве альтернативы "зависимости" Запада от российского газа предлагает партнерам использовать украинские газовые хранилища и находится в контакте со странами Ближнего Востока по вопросу голубого топлива. Об этом сказал в опубликованном в воскресенье интервью в газете Corriere della Sera министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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"Мы считаем, что дарить монополию на поставки газа "Газпрому" - это самоубийство. Среди множества альтернативных решений мы предлагаем наши хранилища, самые большие в Европе, которые могут быть использованы нашими союзниками", - сказал украинский министр.

Он также указал, что украинская сторона находится "в контакте с Турцией, Катаром и другими странами Ближнего Востока".

"Они могут добавить помощь к той, что предложили США. Скажем, что Италия и Европа имеют достаточно инструментов, чтобы не зависеть от России [в вопросах энергетики]", - считает министр.

Галущенко также сообщил, что в данный момент около 800 тыс. домов на Украине остались без электроснабжения, 250 тыс. без газа из-за поврежденных систем.

"Но страна пока выдерживает, хотя ущерб огромен, целые районы находятся в темноте и холоде, особенно в окрестностях Мариуполя", - добавил министр.