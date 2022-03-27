Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Власти Украины предлагают Западу воспользоваться своими газовыми хранилищами

ТАССТАССиещё 1

Украина в качестве альтернативы "зависимости" Запада от российского газа предлагает партнерам использовать украинские газовые хранилища и находится в контакте со странами Ближнего Востока по вопросу голубого топлива. Об этом сказал в опубликованном в воскресенье интервью в газете Corriere della Sera министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Украина предложила Западу альтернативу "зависимости" от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы считаем, что дарить монополию на поставки газа "Газпрому" - это самоубийство. Среди множества альтернативных решений мы предлагаем наши хранилища, самые большие в Европе, которые могут быть использованы нашими союзниками", - сказал украинский министр.

Он также указал, что украинская сторона находится "в контакте с Турцией, Катаром и другими странами Ближнего Востока".

"Они могут добавить помощь к той, что предложили США. Скажем, что Италия и Европа имеют достаточно инструментов, чтобы не зависеть от России [в вопросах энергетики]", - считает министр.

Галущенко также сообщил, что в данный момент около 800 тыс. домов на Украине остались без электроснабжения, 250 тыс. без газа из-за поврежденных систем.

"Но страна пока выдерживает, хотя ущерб огромен, целые районы находятся в темноте и холоде, особенно в окрестностях Мариуполя", - добавил министр.

The Guardian: американский газ в Европе обернется "глобальной катастрофой"

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

Экономика,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
61
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители