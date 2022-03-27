Украина предложила Западу альтернативу "зависимости" от российского газа

Представители киевского режима предложили западным партнерам использовать украинские газовые хранилища. По их мнению, это может стать альтернативой «зависимости» Запада от российского газа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С такой идеей выступил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Corriere della Sera.

«Мы считаем, что дарить монополию на поставки газа "Газпрому" - это самоубийство. Среди множества альтернативных решений мы предлагаем наши хранилища, самые большие в Европе, которые могут быть использованы нашими союзниками», - сказал Галущенко.

Он добавил, что киевские чиновники находятся «в контакте с Турцией, Катаром и другими странами Ближнего Востока». По мнению Галущенко, «они могут добавить помощь к той, что предложили США».