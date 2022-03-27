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29 минут назад

Украина предложила Западу альтернативу "зависимости" от российского газа

Майк Габриелян

Представители киевского режима предложили западным партнерам использовать украинские газовые хранилища. По их мнению, это может стать альтернативой «зависимости» Запада от российского газа.

Украина предложила Западу альтернативу "зависимости" от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С такой идеей выступил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Corriere della Sera.

«Мы считаем, что дарить монополию на поставки газа "Газпрому" - это самоубийство. Среди множества альтернативных решений мы предлагаем наши хранилища, самые большие в Европе, которые могут быть использованы нашими союзниками», - сказал Галущенко.

Он добавил, что киевские чиновники находятся «в контакте с Турцией, Катаром и другими странами Ближнего Востока». По мнению Галущенко, «они могут добавить помощь к той, что предложили США».

The Guardian: американский газ в Европе обернется "глобальной катастрофой"

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции ради защиты республик Донбасса от агрессии киевского режима. После этого США и ЕС ввели санкции против России.

Экономика,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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