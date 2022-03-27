Мантуров: перебоев с поставками одежды в России не будет

В России не будет перебоев с поставками одежды. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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В интервью телеканалу «Россия 1» министр сказал, что на рынке сейчас имеется достаточно отечественных производителей.

«Называются какими-то международными или английскими словами, а по факту это российские бренды, производятся в России, и поставляются еще за рубеж», - сказал Мантуров.

Он отметил, что рынок одежды в России давно достиг многомиллиардных оборотов. Компетенций в России достаточно, и «каких-то перебоев в этом направлении мы не предвидим».