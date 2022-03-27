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1 час назад

Мантуров: перебоев с поставками одежды в России не будет

Майк Габриелян

В России не будет перебоев с поставками одежды. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Мантуров: перебоев с поставками одежды в России не будет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью телеканалу «Россия 1» министр сказал, что на рынке сейчас имеется достаточно отечественных производителей.

«Называются какими-то международными или английскими словами, а по факту это российские бренды, производятся в России, и поставляются еще за рубеж», - сказал Мантуров.

Он отметил, что рынок одежды в России давно достиг многомиллиардных оборотов. Компетенций в России достаточно, и «каких-то перебоев в этом направлении мы не предвидим».

Ранее эксперты рассказали, что будет с рынком косметики в России из-за санкций.

Экономика,Денис Мантуров,Минпромторг,
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