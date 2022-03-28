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1 час назад

Шольц назвал срок отказа от нефти из РФ

Свободная прессаСвободная прессаиещё 3

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал срок отказа от нефти и угля из России. Он уверен, что ФРГ сможет сделать это уже в текущем году.

Шольц назвал срок отказа от нефти из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы попытаемся уже в этом году уйти от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа», – заявил Шольц в интервью телеканалу ARD.

По оценке же министерства экономики Германии, страна сможет уйти от российского импорта только к лету 2024 года.

Ранее «СП» писала о том, что Евросоюз сможет отказаться от российского газа в течение двух лет, считают в самом Евросоюзе.

Экономика,Экономика России,Олаф Шольц,ЕС,
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