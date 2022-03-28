В России резко подорожали бумажные книги

В России цены на книги в рознице выросли на 10–20 процентов из-за подорожания бумаги, типографских услуг и изменения курсов валют. Об этом соощали представители издательской группы «Эксмо-АСТ», издательств «Альпина Паблишер», «Росмэн», «Лев» и «Белый город». По их словам, одна лишь офсетная бумага, которая преимущественно используется при производстве книг, стала дороже в среднем на 30%.
«Подорожание бумаги наряду с другими факторами приводит к росту себестоимости книг. За последние недели она увеличилась минимум на 30%. Изменение себестоимости сказывается на ценах в книжных магазинах. За последние две недели холдинг поднял их на ряд позиций на 15%. В целом по рынку рост цен — примерно 20%», — цитируют «Известия» эксперта.
Кроме того, сегодня остро ощущается дефицит мелованной бумаги и ее стремительное подорожание, добавил эксперт. В этих условиях «Эксмо-АСТ» и другие издательства сокращают выпуск альбомов и книг на этом сырье.
«Сейчас мы упростили производство книг, как и многие другие компании. Кроме того, рассматриваем вариант импорта материалов из Китая и Индии, но это повлияет на ценовую политику. Смена же сырья повлечет за собой снижение качества, потому что, например, детские книги изготавливалась из мелованной бумаги, которая лучше передает тона и полутона картинок», — сообщил он.
Ранее "СП" писала, что представители отрасли объяснили резкий рост цен на офисную бумагу. Ее стоимость в рознице за последнее время выросла минимум в три раза — в среднем с 600 до 2000 рублей за стандартную упаковку в 500 листов.