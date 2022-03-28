В России резко подорожали бумажные книги

«Сейчас мы упростили производство книг, как и многие другие компании. Кроме того, рассматриваем вариант импорта материалов из Китая и Индии, но это повлияет на ценовую политику. Смена же сырья повлечет за собой снижение качества, потому что, например, детские книги изготавливалась из мелованной бумаги, которая лучше передает тона и полутона картинок», — сообщил он.