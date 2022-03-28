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1 час назад

ФАС пообещал наказать "сахарных спекулянтов"

Свободная прессаСвободная пресса

В России во всех регионах с полок магазинов сметается сахар. Цены на него переписываются почти каждый день. Но и это не смущает россиян.

ФАС пообещал наказать "сахарных спекулянтов"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Люди просто не понимают, что продукт не дефицитный, но искусственно за счёт кратковременного спроса своими же действиями приводят к тому что предприниматели, бизнесмены крупные ритейлеры начинают повышать цены видя такой ажиотажный спрос", — подчеркнул консультант по торговым маркам Александр Перемятов.

Как сообщают Известия, ФАС и депутаты раздумывают над наказанием за спекуляцию. Скорйе всего это будет процент от выручки.

Ранее "СП" писала, что известный экономист объяснил, почему в российских магазинах стало меньше сахара.

Экономика,
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