ФАС пообещал наказать "сахарных спекулянтов"

В России во всех регионах с полок магазинов сметается сахар. Цены на него переписываются почти каждый день. Но и это не смущает россиян.
"Люди просто не понимают, что продукт не дефицитный, но искусственно за счёт кратковременного спроса своими же действиями приводят к тому что предприниматели, бизнесмены крупные ритейлеры начинают повышать цены видя такой ажиотажный спрос", — подчеркнул консультант по торговым маркам Александр Перемятов.
Как сообщают Известия, ФАС и депутаты раздумывают над наказанием за спекуляцию. Скорйе всего это будет процент от выручки.
Ранее "СП" писала, что известный экономист объяснил, почему в российских магазинах стало меньше сахара.