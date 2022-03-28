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55 минут назад

СМИ: канадские супермаркеты убирают из продажи товары с этикетками "Сделано в России"

ТАССТАСС

Несколько сетевых супермаркетов Канады приняли решение изъять из продажи продовольственные товары, у которых на этикетках есть надпись "Сделано в России". Об этом в воскресенье сообщает местная газета The Globe and Mail.

Канадские супермаркеты убирают с полок российские товары
Фото: ТАССТАСС

Российские или напрямую ассоциирующиеся с Россией товары из продажи убрали владельцы нескольких сетевых магазинов Empire Company, Metro, Loblaw Companies. Из ассортимента ушли квас, семена подсолнечника, некоторые виды сладостей. Компании также ведут работу над тем, чтобы прекратить дальнейшие заказы этих товаров у поставщиков.

Спустя несколько дней после начала спецоперации РФ на Украине многие магазины в Канаде, в том числе онлайн-ретейлеры, начали изымать из оборота алкоголь российского происхождения, в основном водку. Причем, как пишет газета, под удар попала "русская" водка, производящаяся за пределами РФ.

Между тем, как сообщил газете руководитель агропродовольственной аналитической лаборатории Университета Далхаузи Сильвен Шарлебоа, задача выявить продукт российского происхождения гораздо сложнее, чем просто поиск соответствующей надписи на этикетке. Канада импортирует некоторые товары из России в соответствии со спросом на них, в том числе пшеницу, кукурузу, ячмень и чечевицу.

"Что такое российский продукт? Это ингредиенты или бренды? Не удивлюсь, если часть покупаемого нами в Канаде хлеба содержит российскую пшеницу", - сказал он.

Экономика,
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