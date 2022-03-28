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1 час назад

Fitch отозвал рейтинги России из-за санкций

Lenta.ruLenta.ruиещё 11

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России из-за введения санкций Европейского союза (ЕС), передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз агентства.

«Fitch Ratings отозвало рейтинги России. Отзыв был совершен в связи с введением санкций», — отмечается в сообщении.

24 марта стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings аннулирует рейтинги всех российских компаний, попавших под санкции Евросоюза, до 15 апреля — крайнего срока, установленного ЕС.

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22 марта Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings также сообщило об отзыве рейтингов всех российских компаний в период до 15 апреля. В S&P пояснили, что выполняют требование Европейского союза, который в связи с действиями России на Украине запретил предоставление кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России.

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