Эксперт рассказал о будущем рубля после «газового демарша»

Аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев заявил, что курс рубля укрепится, если импортеры российского газа найдут способ получать рубли. Об этом сообщает «Прайм».

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил продавать российский природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли.

Это решение он объяснил тем, что заморозкой российских активов «коллективный Запад перечеркнул доверие» к своим валютам.

Джиоев напомнил, что сейчас российские компании-экспортеры газа обязаны продавать 80 процентов валютной выручки. Если газ начнут экспортировать за рубли, будет продаваться сто процентов объема выручки, объяснил он.

«Импортеры газа будут вынуждены покупать рубль - то есть по сути проводить те же операции по продаже валюты на рынке (если они начнут)», - отметил эксперт.

По его мнению, сам по себе переход на оплату в рублях должен немного укрепить курс российской валюты. Кроме того, если импортерам придется держать запас рублей на руках, это создаст дополнительный спрос на рубль.

Однако пока неясно, как импортеры будут получать рубли, отметил Джиоев. Он предположил, что российскую валюту будут покупать на валютной секции Мосбиржи или экспортировать товары в Россию за рубли. При этом платежи за газ будут идти через счета в российских банках, которые нельзя будет заблокировать.

«Налаживание финансовых потоков помимо прочего предполагает пересмотр ранее введенных ограничений», - заключил он.

На торгах в прошлую пятницу, 25 марта, курс доллара падал на 2,75 рубля, до 94,25 рубля. До этого американская валюта вплотную приближалась к 92 рублям впервые с 1 марта.