Чернышенко назвал сэкономленную РФ сумму из-за отмены турниров

Около 2,4 млрд рублей высвободилось после отмены международных спортивных мероприятий в России — средства направят на строительство новых спортивных площадок по всей стране. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, пишет РИА Новости.

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«В 2022 году на старте реализации нового федерального проекта "Бизнес - спринт (Я выбираю спорт)" было запланировано строительство 110 умных спортивных площадок в 82 регионах России. В связи с отменой крупных международных спортивных турниров 2,4 млрд рублей будут перераспределены на строительство дополнительно 94 площадок. Таким образом в этом году их планируется построить более 200 по всей стране, а общая сумма финансирования составит около 5 млрд рублей», — заявил Чернышенко.

Зампред подчеркнул, что площадки будут оборудованы тренажерами и современным спортинвентарем. Инфраструктура нацелена привлечь еще больше желающих к занятиям физической активностью и достичь цели, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным к 2030 году — чтобы не менее 70% граждан регулярно занимались спортом.

«Важно, что в создании активной спортивной среды для российских граждан участвуют представители бизнеса. Планируем, что к 2030 году 50% объектов массового спорта будут строиться при помощи частных инвестиций», — подчеркнул он.

Напомним, что 28 февраля, после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, МОК выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.