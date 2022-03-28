Чернышенко назвал сэкономленную РФ сумму из-за отмены турниров

Около 2,4 млрд рублей высвободилось после отмены международных спортивных мероприятий в России — средства направят на строительство новых спортивных площадок по всей стране. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, пишет РИА Новости.
«В 2022 году на старте реализации нового федерального проекта "Бизнес - спринт (Я выбираю спорт)" было запланировано строительство 110 умных спортивных площадок в 82 регионах России. В связи с отменой крупных международных спортивных турниров 2,4 млрд рублей будут перераспределены на строительство дополнительно 94 площадок. Таким образом в этом году их планируется построить более 200 по всей стране, а общая сумма финансирования составит около 5 млрд рублей», — заявил Чернышенко.
Зампред подчеркнул, что площадки будут оборудованы тренажерами и современным спортинвентарем. Инфраструктура нацелена привлечь еще больше желающих к занятиям физической активностью и достичь цели, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным к 2030 году — чтобы не менее 70% граждан регулярно занимались спортом.
«Важно, что в создании активной спортивной среды для российских граждан участвуют представители бизнеса. Планируем, что к 2030 году 50% объектов массового спорта будут строиться при помощи частных инвестиций», — подчеркнул он.
Напомним, что 28 февраля, после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, МОК выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
После этого ряд спортивных организаций приняли решение отобрать у России крупные соревнования. В частности, Санкт-Петербург лишили права проведения финала Лиги Чемпионов текущего сезона, а Сочи — этапа «Формулы-1». Всемирная шахматная олимпиада 2022 года также будет перенесена из РФ.