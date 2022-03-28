Власти РФ назвали срок стабилизации поставок бумаги

Поставки офисной бумаги в России стабилизируются к середине апреля, спрос на бумагу полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не будет, заверили в Минпромторге .

«Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к середине апреля, объясняет Минпромторг», – говорится в официальном Telegram-канале «Объясняем.рф» со ссылкой на министерство.

В ведомстве уточнили, что на данный момент в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны.