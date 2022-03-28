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46 минут назад

Путин дал три дня на перевод расчетов за газ на рубли

Лера Букина

Кабмин, Банк России и компания «Газпром» должны до 31 марта предоставить доклад об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны. Это следует из перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства, опубликованного в понедельник, 28 марта, на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом «Газпром» реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль», - говорится в документе.

Президент ожидает доклада по поручению до 31 марта, а далее — ежемесячно. Премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель «Газпрома» Алексей Миллер – ответственные лица за выполнение поручения.

Отмечается, что правительство должно утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты ПАО «Газпром» по поставкам газа в части изменения валюты платежа по ним на российский рубль. Сделать это необходимо «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования».

Кроме того, ЦБ совместно с кабинетом министров нужно обеспечить возможность проведения платежей по газовым контрактам, переведенным на оплату поставок в рублях, включая приобретение покупателями энергоресурсов российских рублей на внутреннем валютном рынке.

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23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров России заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли.

Сегодня, 28 марта, глава итальянская Eni Клаудио Дескальци заявил, что компания не собирается оплачивать поставки российского газа в рублях в связи с отсутствием такой возможности.

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