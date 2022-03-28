Что такое биржа импортозамещения и кому она поможет

В марте 2022 года Россия запустила онлайн-сервис «Биржа импортозамещения», который позволяет российским производителям и заказчикам связаться друг с другом напрямую. «Рамблер» рассказал, что такое биржа импортозамещения и кому она пригодится.

Фото: ТАСС ТАСС

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На фоне введенных против России санкций правительство поручило Минпромторгу и Министерству цифрового развития создать «Биржу импортозамещения». Сервис появился на электронной торговой площадке «Газпромбанка», его создали на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). У ГИСП в данный момент больше 14 тысяч пользователей, все они - промышленные предприятия.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что в РФ много производителей, которые раньше не могли конкурировать с иностранными коллегами по разным причинам. По его словам, они уже готовы поставлять свою продукцию на российский рынок и помочь восстановить то, что пострадало из-за санкций.

Кому пригодится «Биржа импортозамещения»

В Минпромторге рассказали, что «Биржа импортозамещения» должна помочь российским производителям и заказчикам найти друг друга и заключать контракты с минимумом бумажной нагрузки.

В данный момент база работает по такому принципу: заказчик оставляет запрос на покупку продукции, запчастей и различных комплектующих, а поставщик направляет ему свои предложения с указанием цены.

В Минпромторге обещают, что все это будет происходить без чрезмерных затрат, согласований и без посредников.

Позже на «Бирже импортозамещения» появятся каталоги и будет применяться машинное обучение.

Среди преимуществ сервиса в правительстве указывают такие:

широкая база поставщиков

автоматическая рассылка приглашений на торги

проверка соответствия поставщика требованиям заказчика

банковская гарантия

факторинг

лизинг

Функции «Биржи импортозамещения»

Сейчас сервис «Биржа импортозамещения» предлагает пользователям два каталога:

Что заказчик может делать с помощью сервиса:

Публиковать ценовые запросы на конкретную продукцию

Обозначать условия закупки во вкладке «Требования заказчика»

Выбрать поставщика (в том числе пригласить определенного поставщика для участия в конкурсе, если он уже зарегистрирован в сервисе)

Заключить договор

Что поставщик может делать с помощью сервиса:

Откликнуться на выставленную заказчиком цену (самому разместить информацию о своих товарах и ценах не выйдет)

Автоматически отслеживать новые запросы

Предлагать аналоги иностранной продукции

Добавлять к своим ответам заказчику нужные документы

Подтвердить заказ и заключить договор